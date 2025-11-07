Informații privind prețul pentru Squill (SQUILL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.091839 $ 0.091839 $ 0.091839 Minim 24 h $ 0.098179 $ 0.098179 $ 0.098179 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.091839$ 0.091839 $ 0.091839 Maxim 24 h $ 0.098179$ 0.098179 $ 0.098179 Maxim dintotdeauna $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Cel mai mic preț $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Modificare de preț (1 oră) -0.09% Modificare de preț (1 zi) -4.16% Modificare de preț (7 zile) -16.91% Modificare de preț (7 zile) -16.91%

Prețul în timp real pentru Squill (SQUILL) este $0.093886. În ultimele 24 de ore, tokenul SQUILL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.091839 și un maxim de $ 0.098179, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SQUILL este $ 0.523435, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.069945.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SQUILL s-a modificat cu -0.09% în decursul ultimei ore, cu -4.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Squill (SQUILL)

Capitalizare de piață $ 332.09K$ 332.09K $ 332.09K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 937.41K$ 937.41K $ 937.41K Ofertă află în circulație 3.54M 3.54M 3.54M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Squill este $ 332.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SQUILL este 3.54M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 937.41K.