Pe baza predicției tale, Squill ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.094227 în 2025.

Pe baza predicției tale, Squill ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.098938 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru SQUILL este $ 0.103885 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru SQUILL este $ 0.109079 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru SQUILL în 2029 este $ 0.114533 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru SQUILL în 2030 este $ 0.120260 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Squill ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.195891.

În 2050, prețul pentru Squill ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.319086.