Informații privind prețul pentru SOSANA (SOSANA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.183899 Maxim 24 h $ 0.211658 Maxim dintotdeauna $ 0.496509 Cel mai mic preț $ 0.160209 Modificare de preț (1 oră) +0.71% Modificare de preț (1 zi) +6.32% Modificare de preț (7 zile) -2.94%

Prețul în timp real pentru SOSANA (SOSANA) este $0.202254. În ultimele 24 de ore, tokenul SOSANA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.183899 și un maxim de $ 0.211658, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOSANA este $ 0.496509, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.160209.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOSANA s-a modificat cu +0.71% în decursul ultimei ore, cu +6.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SOSANA (SOSANA)

Capitalizare de piață $ 18.01M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 18.01M Ofertă află în circulație 88.89M Ofertă totală 88,888,888.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SOSANA este $ 18.01M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOSANA este 88.89M, cu o ofertă totală de 88888888.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.01M.