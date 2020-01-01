Tokenomie pentru Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Descoperă informații cheie despre Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. Pagină de internet oficială: https://app.solv.finance/babylon Cumpără XSOLVBTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 318.83M $ 318.83M $ 318.83M Ofertă totală: $ 2.93K $ 2.93K $ 2.93K Ofertă aflată în circulație: $ 2.93K $ 2.93K $ 2.93K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 318.83M $ 318.83M $ 318.83M Maxim dintotdeauna: $ 175,368 $ 175,368 $ 175,368 Minim dintotdeauna: $ 11,402.13 $ 11,402.13 $ 11,402.13 Preț curent: $ 109,019 $ 109,019 $ 109,019 Află mai mult despre prețul tokenului Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Tokenomie pentru Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XSOLVBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XSOLVBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XSOLVBTC, explorează prețul în direct al tokenului XSOLVBTC!

Predicție de preț pentru XSOLVBTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XSOLVBTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru XSOLVBTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XSOLVBTC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!