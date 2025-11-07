Informații privind prețul pentru Solotto (LOTTO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00011959 $ 0.00011959 $ 0.00011959 Minim 24 h $ 0.00012872 $ 0.00012872 $ 0.00012872 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00011959$ 0.00011959 $ 0.00011959 Maxim 24 h $ 0.00012872$ 0.00012872 $ 0.00012872 Maxim dintotdeauna $ 0.00041251$ 0.00041251 $ 0.00041251 Cel mai mic preț $ 0.0000732$ 0.0000732 $ 0.0000732 Modificare de preț (1 oră) -1.00% Modificare de preț (1 zi) -3.17% Modificare de preț (7 zile) +4.63% Modificare de preț (7 zile) +4.63%

Prețul în timp real pentru Solotto (LOTTO) este $0.00012342. În ultimele 24 de ore, tokenul LOTTO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00011959 și un maxim de $ 0.00012872, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LOTTO este $ 0.00041251, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000732.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LOTTO s-a modificat cu -1.00% în decursul ultimei ore, cu -3.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Solotto (LOTTO)

Capitalizare de piață $ 110.21K$ 110.21K $ 110.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 117.24K$ 117.24K $ 117.24K Ofertă află în circulație 892.89M 892.89M 892.89M Ofertă totală 949,894,456.678838 949,894,456.678838 949,894,456.678838

Capitalizarea de piață actuală pentru Solotto este $ 110.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LOTTO este 892.89M, cu o ofertă totală de 949894456.678838. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 117.24K.