Informații privind prețul pentru SolNav AI (SOLNAV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.80% Modificare de preț (1 zi) -17.37% Modificare de preț (7 zile) -24.36% Modificare de preț (7 zile) -24.36%

Prețul în timp real pentru SolNav AI (SOLNAV) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SOLNAV a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOLNAV este $ 0.00638547, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOLNAV s-a modificat cu -0.80% în decursul ultimei ore, cu -17.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SolNav AI (SOLNAV)

Capitalizare de piață $ 31.56K$ 31.56K $ 31.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 47.32K$ 47.32K $ 47.32K Ofertă află în circulație 99.94M 99.94M 99.94M Ofertă totală 149,838,123.6905849 149,838,123.6905849 149,838,123.6905849

Capitalizarea de piață actuală pentru SolNav AI este $ 31.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOLNAV este 99.94M, cu o ofertă totală de 149838123.6905849. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 47.32K.