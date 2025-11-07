BursăDEX+
Prețul în timp real pentru SolNav AI astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SOLNAV în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SOLNAV pe MEXC acum.

Mai multe despre SOLNAV

Informații de preț pentru SOLNAV

Ce este SOLNAV

Pagina oficială pentru SOLNAV

Tokenomie pentru SOLNAV

Prognoza prețurilor pentru SOLNAV

Logo SolNav AI

Preț SolNav AI (SOLNAV)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 SOLNAV în USD:

$0.00031545
-17.30%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
SolNav AI (SOLNAV) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:06:46 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru SolNav AI (SOLNAV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
Minim 24 h
$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00638547
$ 0
-0.80%

-17.37%

-24.36%

-24.36%

Prețul în timp real pentru SolNav AI (SOLNAV) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SOLNAV a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOLNAV este $ 0.00638547, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOLNAV s-a modificat cu -0.80% în decursul ultimei ore, cu -17.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SolNav AI (SOLNAV)

$ 31.56K
--
$ 47.32K
99.94M
149,838,123.6905849
Capitalizarea de piață actuală pentru SolNav AI este $ 31.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOLNAV este 99.94M, cu o ofertă totală de 149838123.6905849. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 47.32K.

Istoric de preț pentru SolNav AI (SOLNAV) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru SolNav AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru SolNav AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru SolNav AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru SolNav AI la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-17.37%
30 de zile$ 0-44.26%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este SolNav AI (SOLNAV)

Drive to Earn AI Navigation

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă SolNav AI (SOLNAV)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru SolNav AI (USD)

Ce valoare va avea SolNav AI (SOLNAV) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale SolNav AI (SOLNAV) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru SolNav AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru SolNav AI!

SOLNAV în monede locale

Tokenomie pentru SolNav AI (SOLNAV)

Înțelegerea tokenomică a SolNav AI (SOLNAV) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SOLNAV!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre SolNav AI (SOLNAV)

Cât valorează SolNav AI (SOLNAV) astăzi?
Prețul pe viu pentru SOLNAV în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SOLNAV în USD?
Prețul actual pentru SOLNAV la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru SolNav AI?
Capitalizarea de piață pentru SOLNAV este $ 31.56K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SOLNAV?
Ofertă aflată în circulație pentru SOLNAV este 99.94M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SOLNAV?
SOLNAV a obținut un preț ATH de 0.00638547 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SOLNAV?
SOLNAV a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SOLNAV?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SOLNAV este -- USD.
Va crește SOLNAV în acest an?
SOLNAV ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SOLNAV pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru SolNav AI (SOLNAV)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

