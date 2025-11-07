Informații privind prețul pentru SOL Runner (SOLRUNNER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -19.40% Modificare de preț (7 zile) -19.40%

Prețul în timp real pentru SOL Runner (SOLRUNNER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SOLRUNNER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOLRUNNER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOLRUNNER s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SOL Runner (SOLRUNNER)

Capitalizare de piață $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Ofertă află în circulație 998.58M 998.58M 998.58M Ofertă totală 998,580,992.763238 998,580,992.763238 998,580,992.763238

Capitalizarea de piață actuală pentru SOL Runner este $ 6.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOLRUNNER este 998.58M, cu o ofertă totală de 998580992.763238. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.30K.