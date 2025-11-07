Informații privind prețul pentru Slap (SLAP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00026309 $ 0.00026309 $ 0.00026309 Minim 24 h $ 0.00030019 $ 0.00030019 $ 0.00030019 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00026309$ 0.00026309 $ 0.00026309 Maxim 24 h $ 0.00030019$ 0.00030019 $ 0.00030019 Maxim dintotdeauna $ 0.00192179$ 0.00192179 $ 0.00192179 Cel mai mic preț $ 0.00016264$ 0.00016264 $ 0.00016264 Modificare de preț (1 oră) -0.16% Modificare de preț (1 zi) -3.95% Modificare de preț (7 zile) -5.16% Modificare de preț (7 zile) -5.16%

Prețul în timp real pentru Slap (SLAP) este $0.00026796. În ultimele 24 de ore, tokenul SLAP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00026309 și un maxim de $ 0.00030019, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SLAP este $ 0.00192179, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00016264.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SLAP s-a modificat cu -0.16% în decursul ultimei ore, cu -3.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Slap (SLAP)

Capitalizare de piață $ 267.77K$ 267.77K $ 267.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 267.77K$ 267.77K $ 267.77K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Slap este $ 267.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SLAP este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 267.77K.