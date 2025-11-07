Informații privind prețul pentru SimiliScan (SMS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00010306 $ 0.00010306 $ 0.00010306 Minim 24 h $ 0.00011074 $ 0.00011074 $ 0.00011074 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00010306$ 0.00010306 $ 0.00010306 Maxim 24 h $ 0.00011074$ 0.00011074 $ 0.00011074 Maxim dintotdeauna $ 0.00376516$ 0.00376516 $ 0.00376516 Cel mai mic preț $ 0.00010306$ 0.00010306 $ 0.00010306 Modificare de preț (1 oră) -0.74% Modificare de preț (1 zi) -4.83% Modificare de preț (7 zile) -93.24% Modificare de preț (7 zile) -93.24%

Prețul în timp real pentru SimiliScan (SMS) este $0.00010477. În ultimele 24 de ore, tokenul SMS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00010306 și un maxim de $ 0.00011074, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SMS este $ 0.00376516, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00010306.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SMS s-a modificat cu -0.74% în decursul ultimei ore, cu -4.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -93.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SimiliScan (SMS)

Capitalizare de piață $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SimiliScan este $ 10.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SMS este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.48K.