Informații privind prețul pentru Shroomy (SHROOMY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00243284 $ 0.00243284 $ 0.00243284 Minim 24 h $ 0.00260047 $ 0.00260047 $ 0.00260047 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00243284$ 0.00243284 $ 0.00243284 Maxim 24 h $ 0.00260047$ 0.00260047 $ 0.00260047 Maxim dintotdeauna $ 0.00580516$ 0.00580516 $ 0.00580516 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.82% Modificare de preț (1 zi) -3.83% Modificare de preț (7 zile) -12.96% Modificare de preț (7 zile) -12.96%

Prețul în timp real pentru Shroomy (SHROOMY) este $0.00247255. În ultimele 24 de ore, tokenul SHROOMY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00243284 și un maxim de $ 0.00260047, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SHROOMY este $ 0.00580516, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SHROOMY s-a modificat cu +0.82% în decursul ultimei ore, cu -3.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Shroomy (SHROOMY)

Capitalizare de piață $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Ofertă află în circulație 927.91M 927.91M 927.91M Ofertă totală 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Shroomy este $ 2.31M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SHROOMY este 927.91M, cu o ofertă totală de 927908200.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.31M.