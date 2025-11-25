Ce este SHROOMY

Informații de preț pentru SHROOMY

Tokenomie pentru Shroomy (SHROOMY) Descoperă informații cheie despre Shroomy (SHROOMY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Shroomy (SHROOMY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shroomy (SHROOMY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 42.69K $ 42.69K $ 42.69K Ofertă totală: $ 927.91M $ 927.91M $ 927.91M Ofertă aflată în circulație: $ 927.91M $ 927.91M $ 927.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 42.69K $ 42.69K $ 42.69K Maxim dintotdeauna: $ 0.00580516 $ 0.00580516 $ 0.00580516 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Shroomy (SHROOMY) Cumpără SHROOMY acum!

Informații despre Shroomy (SHROOMY) Pagină de internet oficială: https://shroomy.io

Tokenomie pentru Shroomy (SHROOMY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shroomy (SHROOMY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHROOMY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHROOMY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHROOMY, explorează prețul în direct al tokenului SHROOMY!

Predicție de preț pentru SHROOMY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHROOMY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHROOMY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SHROOMY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!