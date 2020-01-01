Tokenomie pentru sBTC (SBTC) Descoperă informații cheie despre sBTC (SBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre sBTC (SBTC) sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin's security. Stacks expands Bitcoin's utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. Pagină de internet oficială: https://www.stacks.co/sbtc Carte albă: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf Cumpără SBTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru sBTC (SBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru sBTC (SBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 108.98M $ 108.98M $ 108.98M Ofertă totală: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Ofertă aflată în circulație: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 108.98M $ 108.98M $ 108.98M Maxim dintotdeauna: $ 145,060 $ 145,060 $ 145,060 Minim dintotdeauna: $ 50,597 $ 50,597 $ 50,597 Preț curent: $ 112,919 $ 112,919 $ 112,919 Află mai mult despre prețul tokenului sBTC (SBTC)

Tokenomie pentru sBTC (SBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru sBTC (SBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SBTC, explorează prețul în direct al tokenului SBTC!

Predicție de preț pentru SBTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SBTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru SBTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SBTC!

