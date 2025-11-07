Informații privind prețul pentru Runnit (RUNNIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00184201$ 0.00184201 $ 0.00184201 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.46% Modificare de preț (1 zi) +8.43% Modificare de preț (7 zile) -13.78% Modificare de preț (7 zile) -13.78%

Prețul în timp real pentru Runnit (RUNNIT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RUNNIT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RUNNIT este $ 0.00184201, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RUNNIT s-a modificat cu +1.46% în decursul ultimei ore, cu +8.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Runnit (RUNNIT)

Capitalizare de piață $ 168.68K$ 168.68K $ 168.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 168.68K$ 168.68K $ 168.68K Ofertă află în circulație 984.03M 984.03M 984.03M Ofertă totală 984,031,304.8837128 984,031,304.8837128 984,031,304.8837128

Capitalizarea de piață actuală pentru Runnit este $ 168.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RUNNIT este 984.03M, cu o ofertă totală de 984031304.8837128. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 168.68K.