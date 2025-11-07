Informații privind prețul pentru Rowan Coin (RWN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00169892 $ 0.00169892 $ 0.00169892 Minim 24 h $ 0.00169983 $ 0.00169983 $ 0.00169983 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00169892$ 0.00169892 $ 0.00169892 Maxim 24 h $ 0.00169983$ 0.00169983 $ 0.00169983 Maxim dintotdeauna $ 0.364176$ 0.364176 $ 0.364176 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.03% Modificare de preț (7 zile) -8.14% Modificare de preț (7 zile) -8.14%

Prețul în timp real pentru Rowan Coin (RWN) este $0.00169914. În ultimele 24 de ore, tokenul RWN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00169892 și un maxim de $ 0.00169983, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RWN este $ 0.364176, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RWN s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Rowan Coin (RWN)

Capitalizare de piață $ 331.33K$ 331.33K $ 331.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 926.03K$ 926.03K $ 926.03K Ofertă află în circulație 195.00M 195.00M 195.00M Ofertă totală 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Rowan Coin este $ 331.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RWN este 195.00M, cu o ofertă totală de 545000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 926.03K.