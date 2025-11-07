Informații privind prețul pentru Rollback (ROLL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02976526$ 0.02976526 $ 0.02976526 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -19.23% Modificare de preț (7 zile) -19.23%

Prețul în timp real pentru Rollback (ROLL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ROLL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ROLL este $ 0.02976526, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ROLL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Rollback (ROLL)

Capitalizare de piață $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Ofertă află în circulație 10.00M 10.00M 10.00M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Rollback este $ 6.47K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ROLL este 10.00M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.47K.