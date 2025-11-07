Informații privind prețul pentru Ridotto (RDT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00252852 $ 0.00252852 $ 0.00252852 Minim 24 h $ 0.0027045 $ 0.0027045 $ 0.0027045 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00252852$ 0.00252852 $ 0.00252852 Maxim 24 h $ 0.0027045$ 0.0027045 $ 0.0027045 Maxim dintotdeauna $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Cel mai mic preț $ 0.0025193$ 0.0025193 $ 0.0025193 Modificare de preț (1 oră) +0.44% Modificare de preț (1 zi) -3.97% Modificare de preț (7 zile) -50.43% Modificare de preț (7 zile) -50.43%

Prețul în timp real pentru Ridotto (RDT) este $0.00256576. În ultimele 24 de ore, tokenul RDT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00252852 și un maxim de $ 0.0027045, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RDT este $ 1.51, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0025193.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RDT s-a modificat cu +0.44% în decursul ultimei ore, cu -3.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -50.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ridotto (RDT)

Capitalizare de piață $ 807.60K$ 807.60K $ 807.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Ofertă află în circulație 314.76M 314.76M 314.76M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ridotto este $ 807.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RDT este 314.76M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.28M.