Informații privind prețul pentru Restaking Vault ETH (RSTETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,950.65 $ 3,950.65 $ 3,950.65 Minim 24 h $ 4,204.59 $ 4,204.59 $ 4,204.59 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,950.65$ 3,950.65 $ 3,950.65 Maxim 24 h $ 4,204.59$ 4,204.59 $ 4,204.59 Maxim dintotdeauna $ 6,262.2$ 6,262.2 $ 6,262.2 Cel mai mic preț $ 3,860.12$ 3,860.12 $ 3,860.12 Modificare de preț (1 oră) +1.36% Modificare de preț (1 zi) -2.64% Modificare de preț (7 zile) -12.41% Modificare de preț (7 zile) -12.41%

Prețul în timp real pentru Restaking Vault ETH (RSTETH) este $4,040.97. În ultimele 24 de ore, tokenul RSTETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,950.65 și un maxim de $ 4,204.59, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RSTETH este $ 6,262.2, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,860.12.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RSTETH s-a modificat cu +1.36% în decursul ultimei ore, cu -2.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Restaking Vault ETH (RSTETH)

Capitalizare de piață $ 113.15M$ 113.15M $ 113.15M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 113.15M$ 113.15M $ 113.15M Ofertă află în circulație 28.14K 28.14K 28.14K Ofertă totală 28,143.27796871523 28,143.27796871523 28,143.27796871523

Capitalizarea de piață actuală pentru Restaking Vault ETH este $ 113.15M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RSTETH este 28.14K, cu o ofertă totală de 28143.27796871523. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 113.15M.