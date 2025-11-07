Informații privind prețul pentru RECRUIT (RECRUIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00102729$ 0.00102729 $ 0.00102729 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.68% Modificare de preț (1 zi) -5.43% Modificare de preț (7 zile) -20.18% Modificare de preț (7 zile) -20.18%

Prețul în timp real pentru RECRUIT (RECRUIT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RECRUIT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RECRUIT este $ 0.00102729, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RECRUIT s-a modificat cu +0.68% în decursul ultimei ore, cu -5.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RECRUIT (RECRUIT)

Capitalizare de piață $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Ofertă află în circulație 999.61M 999.61M 999.61M Ofertă totală 999,614,646.390823 999,614,646.390823 999,614,646.390823

Capitalizarea de piață actuală pentru RECRUIT este $ 9.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RECRUIT este 999.61M, cu o ofertă totală de 999614646.390823. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.09K.