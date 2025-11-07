Informații privind prețul pentru RAGE COIN (RAGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.47% Modificare de preț (1 zi) +9.10% Modificare de preț (7 zile) +19.85% Modificare de preț (7 zile) +19.85%

Prețul în timp real pentru RAGE COIN (RAGE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RAGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RAGE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RAGE s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu +9.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +19.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RAGE COIN (RAGE)

Capitalizare de piață $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Ofertă află în circulație 944.89M 944.89M 944.89M Ofertă totală 944,889,192.452086 944,889,192.452086 944,889,192.452086

Capitalizarea de piață actuală pentru RAGE COIN este $ 18.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RAGE este 944.89M, cu o ofertă totală de 944889192.452086. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.98K.