Informații privind prețul pentru PumpMeme (PM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Minim 24 h $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Maxim 24 h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Maxim dintotdeauna $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Cel mai mic preț $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Modificare de preț (1 oră) +0.07% Modificare de preț (1 zi) -0.27% Modificare de preț (7 zile) -0.04% Modificare de preț (7 zile) -0.04%

Prețul în timp real pentru PumpMeme (PM) este $1.13. În ultimele 24 de ore, tokenul PM a fost tranzacționat între un minim de $ 1.12 și un maxim de $ 1.14, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PM este $ 1.15, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.026.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PM s-a modificat cu +0.07% în decursul ultimei ore, cu -0.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PumpMeme (PM)

Capitalizare de piață $ 26.20M$ 26.20M $ 26.20M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 113.89M$ 113.89M $ 113.89M Ofertă află în circulație 23.00M 23.00M 23.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PumpMeme este $ 26.20M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PM este 23.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 113.89M.