Pe baza predicției tale, PumpMeme ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 1.13 în 2025.

Pe baza predicției tale, PumpMeme ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 1.1864 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru PM este $ 1.2458 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru PM este $ 1.3081 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru PM în 2029 este $ 1.3735 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru PM în 2030 este $ 1.4421 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru PumpMeme ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 2.3491.

În 2050, prețul pentru PumpMeme ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 3.8265.