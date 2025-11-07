Informații privind prețul pentru PUMPAI (PUMPAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.085682$ 0.085682 $ 0.085682 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.17% Modificare de preț (1 zi) -5.93% Modificare de preț (7 zile) -18.73% Modificare de preț (7 zile) -18.73%

Prețul în timp real pentru PUMPAI (PUMPAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PUMPAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PUMPAI este $ 0.085682, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PUMPAI s-a modificat cu -0.17% în decursul ultimei ore, cu -5.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PUMPAI (PUMPAI)

Capitalizare de piață $ 16.77K$ 16.77K $ 16.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 63.15K$ 63.15K $ 63.15K Ofertă află în circulație 265.61M 265.61M 265.61M Ofertă totală 999,896,709.81853 999,896,709.81853 999,896,709.81853

Capitalizarea de piață actuală pentru PUMPAI este $ 16.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PUMPAI este 265.61M, cu o ofertă totală de 999896709.81853. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 63.15K.