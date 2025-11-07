BursăDEX+
Prețul în timp real pentru PulseChain Peacock astăzi este 0.02026183 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PCOCK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PCOCK pe MEXC acum.

Preț PulseChain Peacock (PCOCK)

$0.02026183
PulseChain Peacock (PCOCK) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru PulseChain Peacock (PCOCK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.02012219
Minim 24 h
$ 0.02295437
Maxim 24 h

$ 0.02012219
$ 0.02295437
$ 0.02875
$ 0.00191136
-2.87%

-8.81%

+9.15%

+9.15%

Prețul în timp real pentru PulseChain Peacock (PCOCK) este $0.02026183. În ultimele 24 de ore, tokenul PCOCK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02012219 și un maxim de $ 0.02295437, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PCOCK este $ 0.02875, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00191136.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PCOCK s-a modificat cu -2.87% în decursul ultimei ore, cu -8.81% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PulseChain Peacock (PCOCK)

$ 17.07M
$ 17.07M$ 17.07M

$ 17.07M
845.60M
845,604,528.1115328
Capitalizarea de piață actuală pentru PulseChain Peacock este $ 17.07M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PCOCK este 845.60M, cu o ofertă totală de 845604528.1115328. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.07M.

Istoric de preț pentru PulseChain Peacock (PCOCK) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru PulseChain Peacock la USD a fost $ -0.0019590159316735.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru PulseChain Peacock la USD a fost $ +0.0789467294.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru PulseChain Peacock la USD a fost $ +0.0827310497.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru PulseChain Peacock la USD a fost $ +0.015971793832230262.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0019590159316735-8.81%
30 de zile$ +0.0789467294+389.63%
60 de zile$ +0.0827310497+408.31%
90 de zile$ +0.015971793832230262+372.30%

Ce este PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă PulseChain Peacock (PCOCK)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru PulseChain Peacock (USD)

Ce valoare va avea PulseChain Peacock (PCOCK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale PulseChain Peacock (PCOCK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru PulseChain Peacock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru PulseChain Peacock!

PCOCK în monede locale

Tokenomie pentru PulseChain Peacock (PCOCK)

Înțelegerea tokenomică a PulseChain Peacock (PCOCK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PCOCK!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre PulseChain Peacock (PCOCK)

Cât valorează PulseChain Peacock (PCOCK) astăzi?
Prețul pe viu pentru PCOCK în USD este 0.02026183 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PCOCK în USD?
Prețul actual pentru PCOCK la USD este $ 0.02026183. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru PulseChain Peacock?
Capitalizarea de piață pentru PCOCK este $ 17.07M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PCOCK?
Ofertă aflată în circulație pentru PCOCK este 845.60M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PCOCK?
PCOCK a obținut un preț ATH de 0.02875 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PCOCK?
PCOCK a avut un preț ATL de 0.00191136 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PCOCK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PCOCK este -- USD.
Va crește PCOCK în acest an?
PCOCK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PCOCK pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru PulseChain Peacock (PCOCK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

