Informații privind prețul pentru PulseChain Peacock (PCOCK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02012219 $ 0.02012219 $ 0.02012219 Minim 24 h $ 0.02295437 $ 0.02295437 $ 0.02295437 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02012219$ 0.02012219 $ 0.02012219 Maxim 24 h $ 0.02295437$ 0.02295437 $ 0.02295437 Maxim dintotdeauna $ 0.02875$ 0.02875 $ 0.02875 Cel mai mic preț $ 0.00191136$ 0.00191136 $ 0.00191136 Modificare de preț (1 oră) -2.87% Modificare de preț (1 zi) -8.81% Modificare de preț (7 zile) +9.15% Modificare de preț (7 zile) +9.15%

Prețul în timp real pentru PulseChain Peacock (PCOCK) este $0.02026183. În ultimele 24 de ore, tokenul PCOCK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02012219 și un maxim de $ 0.02295437, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PCOCK este $ 0.02875, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00191136.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PCOCK s-a modificat cu -2.87% în decursul ultimei ore, cu -8.81% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PulseChain Peacock (PCOCK)

Capitalizare de piață $ 17.07M$ 17.07M $ 17.07M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 17.07M$ 17.07M $ 17.07M Ofertă află în circulație 845.60M 845.60M 845.60M Ofertă totală 845,604,528.1115328 845,604,528.1115328 845,604,528.1115328

Capitalizarea de piață actuală pentru PulseChain Peacock este $ 17.07M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PCOCK este 845.60M, cu o ofertă totală de 845604528.1115328. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.07M.