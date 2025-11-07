Informații privind prețul pentru Puffverse (PFVS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00266772 $ 0.00266772 $ 0.00266772 Minim 24 h $ 0.00311452 $ 0.00311452 $ 0.00311452 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00266772$ 0.00266772 $ 0.00266772 Maxim 24 h $ 0.00311452$ 0.00311452 $ 0.00311452 Maxim dintotdeauna $ 0.086767$ 0.086767 $ 0.086767 Cel mai mic preț $ 0.00255455$ 0.00255455 $ 0.00255455 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) +1.42% Modificare de preț (7 zile) -12.89% Modificare de preț (7 zile) -12.89%

Prețul în timp real pentru Puffverse (PFVS) este $0.00276152. În ultimele 24 de ore, tokenul PFVS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00266772 și un maxim de $ 0.00311452, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PFVS este $ 0.086767, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00255455.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PFVS s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu +1.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Puffverse (PFVS)

Capitalizare de piață $ 321.92K$ 321.92K $ 321.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Ofertă află în circulație 116.62M 116.62M 116.62M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Puffverse este $ 321.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PFVS este 116.62M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.76M.