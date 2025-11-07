Informații privind prețul pentru pSOL (PSOL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 Cel mai mic preț $ 147.6$ 147.6 $ 147.6 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -22.57% Modificare de preț (7 zile) -22.57%

Prețul în timp real pentru pSOL (PSOL) este $149.83. În ultimele 24 de ore, tokenul PSOL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PSOL este $ 253.13, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 147.6.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PSOL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața pSOL (PSOL)

Capitalizare de piață $ 400.04K$ 400.04K $ 400.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 400.04K$ 400.04K $ 400.04K Ofertă află în circulație 2.67K 2.67K 2.67K Ofertă totală 2,669.915415293 2,669.915415293 2,669.915415293

Capitalizarea de piață actuală pentru pSOL este $ 400.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PSOL este 2.67K, cu o ofertă totală de 2669.915415293. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 400.04K.