Pe baza predicției tale, pSOL ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 149.83 în 2025.

Pe baza predicției tale, pSOL ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 157.3215 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru PSOL este $ 165.1875 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru PSOL este $ 173.4469 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru PSOL în 2029 este $ 182.1193 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru PSOL în 2030 este $ 191.2252 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru pSOL ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 311.4858.

În 2050, prețul pentru pSOL ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 507.3775.