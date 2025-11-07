Informații privind prețul pentru Prystine (PRYS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00595177$ 0.00595177 $ 0.00595177 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.00% Modificare de preț (1 zi) +1.79% Modificare de preț (7 zile) -34.96% Modificare de preț (7 zile) -34.96%

Prețul în timp real pentru Prystine (PRYS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PRYS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PRYS este $ 0.00595177, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PRYS s-a modificat cu +1.00% în decursul ultimei ore, cu +1.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Prystine (PRYS)

Capitalizare de piață $ 338.03K$ 338.03K $ 338.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 338.03K$ 338.03K $ 338.03K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,993,346.125767 999,993,346.125767 999,993,346.125767

Capitalizarea de piață actuală pentru Prystine este $ 338.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PRYS este 999.99M, cu o ofertă totală de 999993346.125767. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 338.03K.