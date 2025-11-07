Informații privind prețul pentru Praxis (PRXS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01383282 $ 0.01383282 $ 0.01383282 Minim 24 h $ 0.014953 $ 0.014953 $ 0.014953 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01383282$ 0.01383282 $ 0.01383282 Maxim 24 h $ 0.014953$ 0.014953 $ 0.014953 Maxim dintotdeauna $ 0.071311$ 0.071311 $ 0.071311 Cel mai mic preț $ 0.00293899$ 0.00293899 $ 0.00293899 Modificare de preț (1 oră) -6.43% Modificare de preț (1 zi) -9.37% Modificare de preț (7 zile) +1.70% Modificare de preț (7 zile) +1.70%

Prețul în timp real pentru Praxis (PRXS) este $0.01330036. În ultimele 24 de ore, tokenul PRXS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01383282 și un maxim de $ 0.014953, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PRXS este $ 0.071311, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00293899.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PRXS s-a modificat cu -6.43% în decursul ultimei ore, cu -9.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Praxis (PRXS)

Capitalizare de piață $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Praxis este $ 1.33M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PRXS este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.33M.