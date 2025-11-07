Informații privind prețul pentru Polyagent (POLYAGENT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00213733$ 0.00213733 $ 0.00213733 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +8.48% Modificare de preț (1 zi) +17.95% Modificare de preț (7 zile) +0.94% Modificare de preț (7 zile) +0.94%

Prețul în timp real pentru Polyagent (POLYAGENT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul POLYAGENT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POLYAGENT este $ 0.00213733, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POLYAGENT s-a modificat cu +8.48% în decursul ultimei ore, cu +17.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Polyagent (POLYAGENT)

Capitalizare de piață $ 41.52K$ 41.52K $ 41.52K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 41.52K$ 41.52K $ 41.52K Ofertă află în circulație 999.95M 999.95M 999.95M Ofertă totală 999,948,398.938092 999,948,398.938092 999,948,398.938092

Capitalizarea de piață actuală pentru Polyagent este $ 41.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POLYAGENT este 999.95M, cu o ofertă totală de 999948398.938092. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 41.52K.