BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru POKI astăzi este 0.00001268 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru POKI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru POKI pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru POKI astăzi este 0.00001268 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru POKI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru POKI pe MEXC acum.

Mai multe despre POKI

Informații de preț pentru POKI

Ce este POKI

Pagina oficială pentru POKI

Tokenomie pentru POKI

Prognoza prețurilor pentru POKI

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo POKI

Preț POKI (POKI)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 POKI în USD:

--
----
-4.30%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
POKI (POKI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:56:04 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru POKI (POKI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00001262
$ 0.00001262$ 0.00001262
Minim 24 h
$ 0.00001338
$ 0.00001338$ 0.00001338
Maxim 24 h

$ 0.00001262
$ 0.00001262$ 0.00001262

$ 0.00001338
$ 0.00001338$ 0.00001338

$ 0.00106015
$ 0.00106015$ 0.00106015

$ 0.00001262
$ 0.00001262$ 0.00001262

-1.47%

-4.38%

-23.36%

-23.36%

Prețul în timp real pentru POKI (POKI) este $0.00001268. În ultimele 24 de ore, tokenul POKI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001262 și un maxim de $ 0.00001338, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POKI este $ 0.00106015, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001262.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POKI s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu -4.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața POKI (POKI)

$ 12.48K
$ 12.48K$ 12.48K

--
----

$ 12.68K
$ 12.68K$ 12.68K

984.06M
984.06M 984.06M

999,845,689.148339
999,845,689.148339 999,845,689.148339

Capitalizarea de piață actuală pentru POKI este $ 12.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POKI este 984.06M, cu o ofertă totală de 999845689.148339. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.68K.

Istoric de preț pentru POKI (POKI) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru POKI la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru POKI la USD a fost $ -0.0000091823.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru POKI la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru POKI la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-4.38%
30 de zile$ -0.0000091823-72.41%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă POKI (POKI)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru POKI (USD)

Ce valoare va avea POKI (POKI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale POKI (POKI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru POKI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru POKI!

POKI în monede locale

Tokenomie pentru POKI (POKI)

Înțelegerea tokenomică a POKI (POKI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru POKI!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre POKI (POKI)

Cât valorează POKI (POKI) astăzi?
Prețul pe viu pentru POKI în USD este 0.00001268 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru POKI în USD?
Prețul actual pentru POKI la USD este $ 0.00001268. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru POKI?
Capitalizarea de piață pentru POKI este $ 12.48K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru POKI?
Ofertă aflată în circulație pentru POKI este 984.06M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru POKI?
POKI a obținut un preț ATH de 0.00106015 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru POKI?
POKI a avut un preț ATL de 0.00001262 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru POKI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru POKI este -- USD.
Va crește POKI în acest an?
POKI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru POKI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:56:04 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru POKI (POKI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,307.19
$101,307.19$101,307.19

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.88
$3,316.88$3,316.88

+0.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.50
$156.50$156.50

+0.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.73
$1,484.73$1,484.73

+0.26%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,307.19
$101,307.19$101,307.19

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.88
$3,316.88$3,316.88

+0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2102
$2.2102$2.2102

-1.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.50
$156.50$156.50

+0.37%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0013
$1.0013$1.0013

-1.45%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.92
$30.92$30.92

+106.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1223
$0.1223$0.1223

+144.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004145
$0.0004145$0.0004145

+176.33%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014000
$0.014000$0.014000

+1,300.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.352
$4.352$4.352

+335.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1223
$0.1223$0.1223

+144.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001972
$0.001972$0.001972

+81.25%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.3582
$1.3582$1.3582

+58.29%