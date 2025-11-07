Informații privind prețul pentru POKI (POKI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001262 $ 0.00001262 $ 0.00001262 Minim 24 h $ 0.00001338 $ 0.00001338 $ 0.00001338 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 Maxim 24 h $ 0.00001338$ 0.00001338 $ 0.00001338 Maxim dintotdeauna $ 0.00106015$ 0.00106015 $ 0.00106015 Cel mai mic preț $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 Modificare de preț (1 oră) -1.47% Modificare de preț (1 zi) -4.38% Modificare de preț (7 zile) -23.36% Modificare de preț (7 zile) -23.36%

Prețul în timp real pentru POKI (POKI) este $0.00001268. În ultimele 24 de ore, tokenul POKI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001262 și un maxim de $ 0.00001338, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POKI este $ 0.00106015, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001262.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POKI s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu -4.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața POKI (POKI)

Capitalizare de piață $ 12.48K$ 12.48K $ 12.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.68K$ 12.68K $ 12.68K Ofertă află în circulație 984.06M 984.06M 984.06M Ofertă totală 999,845,689.148339 999,845,689.148339 999,845,689.148339

Capitalizarea de piață actuală pentru POKI este $ 12.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POKI este 984.06M, cu o ofertă totală de 999845689.148339. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.68K.