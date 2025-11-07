Informații privind prețul pentru PIGEONS (PIGEONS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00553629$ 0.00553629 $ 0.00553629 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -0.61% Modificare de preț (7 zile) -0.61%

Prețul în timp real pentru PIGEONS (PIGEONS) este $0.00439527. În ultimele 24 de ore, tokenul PIGEONS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PIGEONS este $ 0.00553629, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PIGEONS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PIGEONS (PIGEONS)

Capitalizare de piață $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Ofertă află în circulație 318.82M 318.82M 318.82M Ofertă totală 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

Capitalizarea de piață actuală pentru PIGEONS este $ 1.40M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PIGEONS este 318.82M, cu o ofertă totală de 321000123.0000001. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.41M.