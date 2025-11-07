Informații privind prețul pentru PickleVault (PICKLE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.86% Modificare de preț (1 zi) -2.25% Modificare de preț (7 zile) +36.33% Modificare de preț (7 zile) +36.33%

Prețul în timp real pentru PickleVault (PICKLE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PICKLE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PICKLE este $ 0.00814848, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PICKLE s-a modificat cu +0.86% în decursul ultimei ore, cu -2.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +36.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PickleVault (PICKLE)

Capitalizare de piață $ 392.98K$ 392.98K $ 392.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 392.98K$ 392.98K $ 392.98K Ofertă află în circulație 410.00M 410.00M 410.00M Ofertă totală 409,997,200.244621 409,997,200.244621 409,997,200.244621

Capitalizarea de piață actuală pentru PickleVault este $ 392.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PICKLE este 410.00M, cu o ofertă totală de 409997200.244621. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 392.98K.