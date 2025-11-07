Informații privind prețul pentru PHASMA (PHASMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000565 $ 0.00000565 $ 0.00000565 Minim 24 h $ 0.00000756 $ 0.00000756 $ 0.00000756 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000565$ 0.00000565 $ 0.00000565 Maxim 24 h $ 0.00000756$ 0.00000756 $ 0.00000756 Maxim dintotdeauna $ 0.00009469$ 0.00009469 $ 0.00009469 Cel mai mic preț $ 0.00000342$ 0.00000342 $ 0.00000342 Modificare de preț (1 oră) -6.50% Modificare de preț (1 zi) +10.90% Modificare de preț (7 zile) +86.50% Modificare de preț (7 zile) +86.50%

Prețul în timp real pentru PHASMA (PHASMA) este $0.00000638. În ultimele 24 de ore, tokenul PHASMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000565 și un maxim de $ 0.00000756, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PHASMA este $ 0.00009469, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000342.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PHASMA s-a modificat cu -6.50% în decursul ultimei ore, cu +10.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +86.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PHASMA (PHASMA)

Capitalizare de piață $ 135.03K$ 135.03K $ 135.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 157.44K$ 157.44K $ 157.44K Ofertă află în circulație 21.16B 21.16B 21.16B Ofertă totală 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PHASMA este $ 135.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PHASMA este 21.16B, cu o ofertă totală de 24669800000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 157.44K.