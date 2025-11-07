Informații privind prețul pentru Paimon Cursor SPV Token (CRSR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 353.83$ 353.83 $ 353.83 Cel mai mic preț $ 338.32$ 338.32 $ 338.32 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Paimon Cursor SPV Token (CRSR) este $350.24. În ultimele 24 de ore, tokenul CRSR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRSR este $ 353.83, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 338.32.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRSR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Capitalizare de piață $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Ofertă află în circulație 2.86K 2.86K 2.86K Ofertă totală 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

Capitalizarea de piață actuală pentru Paimon Cursor SPV Token este $ 1.00M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRSR este 2.86K, cu o ofertă totală de 2857.14285714286. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.00M.