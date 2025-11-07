Pe baza predicției tale, Paimon Cursor SPV Token ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 350.24 în 2025.

Pe baza predicției tale, Paimon Cursor SPV Token ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 367.752 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru CRSR este $ 386.1396 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru CRSR este $ 405.4465 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru CRSR în 2029 este $ 425.7189 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru CRSR în 2030 este $ 447.0048 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Paimon Cursor SPV Token ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 728.1238.

În 2050, prețul pentru Paimon Cursor SPV Token ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,186.0369.