Informații privind prețul pentru OX Labs (OXLABS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.38% Modificare de preț (7 zile) -17.57% Modificare de preț (7 zile) -17.57%

Prețul în timp real pentru OX Labs (OXLABS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul OXLABS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OXLABS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OXLABS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OX Labs (OXLABS)

Capitalizare de piață $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.85K$ 6.85K $ 6.85K Ofertă află în circulație 946.48M 946.48M 946.48M Ofertă totală 996,025,883.808366 996,025,883.808366 996,025,883.808366

Capitalizarea de piață actuală pentru OX Labs este $ 6.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OXLABS este 946.48M, cu o ofertă totală de 996025883.808366. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.85K.