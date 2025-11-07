Ce este TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2. Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

Tokenul TOWNS este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile TOWNS. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TOWNS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre TOWNS pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare TOWNS fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru TOWNS (USD)

Ce valoare va avea TOWNS (TOWNS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale TOWNS (TOWNS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru TOWNS.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru TOWNS!

Tokenomie pentru TOWNS (TOWNS)

Înțelegerea tokenomică a TOWNS (TOWNS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TOWNS!

Cum se cumpără TOWNS (TOWNS)

Vrei să știi cum să cumperi TOWNS? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra TOWNS cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TOWNS în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă TOWNS

Pentru o înțelegere mai aprofundată a TOWNS, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre TOWNS Cât valorează TOWNS (TOWNS) astăzi? Prețul pe viu pentru TOWNS în USD este 0.009057 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru TOWNS în USD? $ 0.009057 . Consultă Prețul actual pentru TOWNS la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru TOWNS? Capitalizarea de piață pentru TOWNS este $ 19.10M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru TOWNS? Ofertă aflată în circulație pentru TOWNS este 2.11B USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TOWNS? TOWNS a obținut un preț ATH de 0.08393456874511798 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TOWNS? TOWNS a avut un preț ATL de 0.00247547300739468 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru TOWNS? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TOWNS este $ 249.21K USD . Va crește TOWNS în acest an? TOWNS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TOWNS pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru TOWNS (TOWNS)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?