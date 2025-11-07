Informații privind prețul pentru ORYNTH (ORY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.59% Modificare de preț (1 zi) -27.74% Modificare de preț (7 zile) -46.57% Modificare de preț (7 zile) -46.57%

Prețul în timp real pentru ORYNTH (ORY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ORY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ORY este $ 0.00368344, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ORY s-a modificat cu -2.59% în decursul ultimei ore, cu -27.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -46.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ORYNTH (ORY)

Capitalizare de piață $ 465.02K$ 465.02K $ 465.02K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 465.02K$ 465.02K $ 465.02K Ofertă află în circulație 999.92M 999.92M 999.92M Ofertă totală 999,923,708.258578 999,923,708.258578 999,923,708.258578

Capitalizarea de piață actuală pentru ORYNTH este $ 465.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ORY este 999.92M, cu o ofertă totală de 999923708.258578. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 465.02K.