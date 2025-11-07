Informații privind prețul pentru ORCIB (PALMO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01730873 $ 0.01730873 $ 0.01730873 Minim 24 h $ 0.0185067 $ 0.0185067 $ 0.0185067 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01730873$ 0.01730873 $ 0.01730873 Maxim 24 h $ 0.0185067$ 0.0185067 $ 0.0185067 Maxim dintotdeauna $ 0.043821$ 0.043821 $ 0.043821 Cel mai mic preț $ 0.01730873$ 0.01730873 $ 0.01730873 Modificare de preț (1 oră) +0.35% Modificare de preț (1 zi) -2.44% Modificare de preț (7 zile) -22.21% Modificare de preț (7 zile) -22.21%

Prețul în timp real pentru ORCIB (PALMO) este $0.01766267. În ultimele 24 de ore, tokenul PALMO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01730873 și un maxim de $ 0.0185067, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PALMO este $ 0.043821, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01730873.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PALMO s-a modificat cu +0.35% în decursul ultimei ore, cu -2.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ORCIB (PALMO)

Capitalizare de piață $ 44.81M$ 44.81M $ 44.81M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 55.32M$ 55.32M $ 55.32M Ofertă află în circulație 2.53B 2.53B 2.53B Ofertă totală 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Capitalizarea de piață actuală pentru ORCIB este $ 44.81M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PALMO este 2.53B, cu o ofertă totală de 3124999957.442711. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 55.32M.