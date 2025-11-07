Informații privind prețul pentru Open Source (OS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00044774 Maxim 24 h $ 0.00045078 Maxim dintotdeauna $ 0.04628724 Cel mai mic preț $ 0.00044774 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.39% Modificare de preț (7 zile) -51.27%

Prețul în timp real pentru Open Source (OS) este $0.00044774. În ultimele 24 de ore, tokenul OS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00044774 și un maxim de $ 0.00045078, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OS este $ 0.04628724, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00044774.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -51.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Open Source (OS)

Capitalizare de piață $ 44.77K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 44.77K Ofertă află în circulație 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Open Source este $ 44.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OS este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 44.77K.