Informații privind prețul pentru Onocoy Token (ONO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02031351 $ 0.02031351 $ 0.02031351 Minim 24 h $ 0.0224881 $ 0.0224881 $ 0.0224881 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02031351$ 0.02031351 $ 0.02031351 Maxim 24 h $ 0.0224881$ 0.0224881 $ 0.0224881 Maxim dintotdeauna $ 0.084078$ 0.084078 $ 0.084078 Cel mai mic preț $ 0.01903203$ 0.01903203 $ 0.01903203 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) +3.26% Modificare de preț (7 zile) -16.75% Modificare de preț (7 zile) -16.75%

Prețul în timp real pentru Onocoy Token (ONO) este $0.02129341. În ultimele 24 de ore, tokenul ONO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02031351 și un maxim de $ 0.0224881, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ONO este $ 0.084078, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01903203.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ONO s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu +3.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Onocoy Token (ONO)

Capitalizare de piață $ 8.56M$ 8.56M $ 8.56M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 17.25M$ 17.25M $ 17.25M Ofertă află în circulație 401.94M 401.94M 401.94M Ofertă totală 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Capitalizarea de piață actuală pentru Onocoy Token este $ 8.56M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ONO este 401.94M, cu o ofertă totală de 809830461.9629699. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.25M.