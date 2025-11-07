Informații privind prețul pentru OnlyBruvs (BRUVS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -4.73% Modificare de preț (7 zile) -4.73%

Prețul în timp real pentru OnlyBruvs (BRUVS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BRUVS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BRUVS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BRUVS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OnlyBruvs (BRUVS)

Capitalizare de piață $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Ofertă află în circulație 999.94M 999.94M 999.94M Ofertă totală 999,942,626.9941998 999,942,626.9941998 999,942,626.9941998

Capitalizarea de piață actuală pentru OnlyBruvs este $ 21.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BRUVS este 999.94M, cu o ofertă totală de 999942626.9941998. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 21.88K.