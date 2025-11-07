Informații privind prețul pentru Onboarding (ONBOARDING) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00166146$ 0.00166146 $ 0.00166146 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -2.44% Modificare de preț (7 zile) -13.66% Modificare de preț (7 zile) -13.66%

Prețul în timp real pentru Onboarding (ONBOARDING) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ONBOARDING a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ONBOARDING este $ 0.00166146, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ONBOARDING s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -2.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Onboarding (ONBOARDING)

Capitalizare de piață $ 6.29K$ 6.29K $ 6.29K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.29K$ 6.29K $ 6.29K Ofertă află în circulație 992.88M 992.88M 992.88M Ofertă totală 992,879,039.666511 992,879,039.666511 992,879,039.666511

Capitalizarea de piață actuală pentru Onboarding este $ 6.29K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ONBOARDING este 992.88M, cu o ofertă totală de 992879039.666511. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.29K.