Informații privind prețul pentru Omnipair (OMFG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.479254 $ 0.479254 $ 0.479254 Minim 24 h $ 0.542625 $ 0.542625 $ 0.542625 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.479254$ 0.479254 $ 0.479254 Maxim 24 h $ 0.542625$ 0.542625 $ 0.542625 Maxim dintotdeauna $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Cel mai mic preț $ 0.335642$ 0.335642 $ 0.335642 Modificare de preț (1 oră) -0.08% Modificare de preț (1 zi) -7.54% Modificare de preț (7 zile) -20.80% Modificare de preț (7 zile) -20.80%

Prețul în timp real pentru Omnipair (OMFG) este $0.479918. În ultimele 24 de ore, tokenul OMFG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.479254 și un maxim de $ 0.542625, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OMFG este $ 1.86, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.335642.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OMFG s-a modificat cu -0.08% în decursul ultimei ore, cu -7.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Omnipair (OMFG)

Capitalizare de piață $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M Ofertă află în circulație 12.00M 12.00M 12.00M Ofertă totală 11,999,979.300134 11,999,979.300134 11,999,979.300134

Capitalizarea de piață actuală pentru Omnipair este $ 5.77M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OMFG este 12.00M, cu o ofertă totală de 11999979.300134. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.77M.