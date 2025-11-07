Informații privind prețul pentru Nyan Cat (NYAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00127613 $ 0.00127613 $ 0.00127613 Minim 24 h $ 0.00177414 $ 0.00177414 $ 0.00177414 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00127613$ 0.00127613 $ 0.00127613 Maxim 24 h $ 0.00177414$ 0.00177414 $ 0.00177414 Maxim dintotdeauna $ 0.00637036$ 0.00637036 $ 0.00637036 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +3.94% Modificare de preț (1 zi) -23.96% Modificare de preț (7 zile) -38.32% Modificare de preț (7 zile) -38.32%

Prețul în timp real pentru Nyan Cat (NYAN) este $0.00133996. În ultimele 24 de ore, tokenul NYAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00127613 și un maxim de $ 0.00177414, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NYAN este $ 0.00637036, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NYAN s-a modificat cu +3.94% în decursul ultimei ore, cu -23.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -38.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nyan Cat (NYAN)

Capitalizare de piață $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Ofertă află în circulație 999.98M 999.98M 999.98M Ofertă totală 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Capitalizarea de piață actuală pentru Nyan Cat este $ 1.34M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NYAN este 999.98M, cu o ofertă totală de 999979528.701393. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.34M.