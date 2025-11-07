Informații privind prețul pentru Nuff Respect (NUFR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00025519 $ 0.00025519 $ 0.00025519 Minim 24 h $ 0.00026625 $ 0.00026625 $ 0.00026625 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00025519$ 0.00025519 $ 0.00025519 Maxim 24 h $ 0.00026625$ 0.00026625 $ 0.00026625 Maxim dintotdeauna $ 0.00034488$ 0.00034488 $ 0.00034488 Cel mai mic preț $ 0.0001045$ 0.0001045 $ 0.0001045 Modificare de preț (1 oră) -1.02% Modificare de preț (1 zi) -2.94% Modificare de preț (7 zile) -14.03% Modificare de preț (7 zile) -14.03%

Prețul în timp real pentru Nuff Respect (NUFR) este $0.00025658. În ultimele 24 de ore, tokenul NUFR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00025519 și un maxim de $ 0.00026625, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NUFR este $ 0.00034488, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0001045.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NUFR s-a modificat cu -1.02% în decursul ultimei ore, cu -2.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nuff Respect (NUFR)

Capitalizare de piață $ 207.05K$ 207.05K $ 207.05K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 258.82K$ 258.82K $ 258.82K Ofertă află în circulație 799.97M 799.97M 799.97M Ofertă totală 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

Capitalizarea de piață actuală pentru Nuff Respect este $ 207.05K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NUFR este 799.97M, cu o ofertă totală de 999966579.9507906. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 258.82K.