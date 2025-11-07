Informații privind prețul pentru Nova Shield (NVAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.14% Modificare de preț (1 zi) -24.97% Modificare de preț (7 zile) -15.87% Modificare de preț (7 zile) -15.87%

Prețul în timp real pentru Nova Shield (NVAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NVAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NVAI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NVAI s-a modificat cu -0.14% în decursul ultimei ore, cu -24.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nova Shield (NVAI)

Capitalizare de piață $ 157.91K$ 157.91K $ 157.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 157.91K$ 157.91K $ 157.91K Ofertă află în circulație 968.78M 968.78M 968.78M Ofertă totală 968,776,529.2406131 968,776,529.2406131 968,776,529.2406131

Capitalizarea de piață actuală pentru Nova Shield este $ 157.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NVAI este 968.78M, cu o ofertă totală de 968776529.2406131. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 157.91K.