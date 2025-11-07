Informații privind prețul pentru Norexa (NRX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00196855 Maxim 24 h $ 0.00216538 Maxim dintotdeauna $ 0.01244581 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.55% Modificare de preț (1 zi) -6.83% Modificare de preț (7 zile) -26.12%

Prețul în timp real pentru Norexa (NRX) este $0.00201006. În ultimele 24 de ore, tokenul NRX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00196855 și un maxim de $ 0.00216538, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NRX este $ 0.01244581, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NRX s-a modificat cu -0.55% în decursul ultimei ore, cu -6.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Norexa (NRX)

Capitalizare de piață $ 202.03K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 202.03K Ofertă află în circulație 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Norexa este $ 202.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NRX este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 202.03K.