Pe baza predicției tale, Norexa ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.002001 în 2025.

Pe baza predicției tale, Norexa ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.002101 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru NRX este $ 0.002206 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru NRX este $ 0.002317 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru NRX în 2029 este $ 0.002432 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru NRX în 2030 este $ 0.002554 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Norexa ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.004161.

În 2050, prețul pentru Norexa ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.006778.