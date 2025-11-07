Informații privind prețul pentru Nia (NIA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.261088 $ 0.261088 $ 0.261088 Minim 24 h $ 0.276016 $ 0.276016 $ 0.276016 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.261088$ 0.261088 $ 0.261088 Maxim 24 h $ 0.276016$ 0.276016 $ 0.276016 Maxim dintotdeauna $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 Cel mai mic preț $ 0.223366$ 0.223366 $ 0.223366 Modificare de preț (1 oră) -0.16% Modificare de preț (1 zi) -3.83% Modificare de preț (7 zile) +8.17% Modificare de preț (7 zile) +8.17%

Prețul în timp real pentru Nia (NIA) este $0.263745. În ultimele 24 de ore, tokenul NIA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.261088 și un maxim de $ 0.276016, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NIA este $ 0.9085, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.223366.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NIA s-a modificat cu -0.16% în decursul ultimei ore, cu -3.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +8.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nia (NIA)

Capitalizare de piață $ 79.25K$ 79.25K $ 79.25K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 264.16K$ 264.16K $ 264.16K Ofertă află în circulație 300.00K 300.00K 300.00K Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Nia este $ 79.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NIA este 300.00K, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 264.16K.